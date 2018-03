Straßgräbchen verwandelt sich in eine Großbaustelle

Mit Fertigstellung der Bernsdorfer Ortsumfahrung im Sommer 2015 nahm insbesondere der Lkw-Verkehr auf der Ortsdurchfahrt von Straßgräbchen schon spürbar ab. Im Verlauf dieses Jahres dürfte er vollständig zum Erliegen kommen, sieht man mal von Baustellen-Fahrzeugen ab. Zwei Großbaustellen werfen ihre Schatten voraus. Betroffen davon sind die Schulstraße und die Kamenzer Straße – und hier natürlich insbesondere deren Anwohner.

Einen ersten groben Überblick, was im Jahresverlauf in Straßgräbchen alles passieren soll, bekamen die Bernsdorfer Stadträte in dieser Woche von Matthias Wiemann. Der Bereichsleiter Wasserwirtschaft bei der Ewag Kamenz informierte darüber, dass das Baugeschehen in der Schulstraße und im abzweigenden Forstweg voraussichtlich am 10. April startet. Hier werden Schmutzwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitungen verlegt. Insbesondere geht es darum, weitere Grundstücke an das öffentliche Abwasser-Kanalnetz anzuschließen. Dazu werden die beiden Straßen auf der notwendigen Breite geöffnet und anschließend wieder verschlossen – inklusive Wiederherstellung der Asphaltoberfläche.

Ursprünglich sollte die komplette Schulstraße, die als Kreisstraße eingestuft ist, bei dieser Gelegenheit gleich eine neue Fahrbahndecke erhalten. Daraus wird aber nichts. Hier wäre der Landkreis Bautzen mit im Boot. Bislang hat es nicht geklappt, die nötigen Fördermittel zu bekommen, ließ Bürgermeister Harry Habel (CDU) wissen. „Wir hoffen, das 2019 hinzubekommen.“ Dann wird sich auch die Stadt beim ebenfalls geplanten Gehwegbau beteiligen.

Fest steht bereits, dass die Arbeiten auf der Schulstraße und im Forstweg unter Vollsperrung realisiert werden und bis zum 23. November abgeschlossen sein sollen. Die Grundstücke entlang der Straße und auch die Kita sollen erreichbar bleiben. Details zur Baumaßnahme erfahren die Anlieger bei einer Bürgerversammlung, die am 28. März um 18 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Straßgräbchen stattfinden soll.

Erst etwas später werden die Bauarbeiten auf der Kamenzer Straße beginnen. Matthias Wiemann nannte den 13. Juni als voraussichtlichen Termin für den Baubeginn. Wann die Anwohnerversammlung stattfindet, steht noch nicht fest.

Für dieses Jahr ist vorgesehen, den Abschnitt zwischen dem Ortseingang, aus Richtung Bernsdorf kommend, bis zum Abzweig der Weißiger Straße zu erledigen. Hier werden zuerst Abwasserleitungen verlegt. Anschließend erfolgt die Straßeninstandsetzung. Dieser Abschnitt soll bis zum 12. Dezember abgearbeitet sein. „Das restliche Stück bis zum Bahnübergang soll 2019 gebaut werden“, so der Bürgermeister. Dann soll auch der Bau einer neuen Abwasserleitung in Richtung Kläranlage Deutschbaselitz erfolgen, wohin künftig das Abwasser aus Straßgräbchen fließen woll. Bestandteil dieses 14-Millionen-Euro-Projektes des Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster ist die Erweiterung der Kläranlage.

Für die Instandsetzung der Kamenzer Straße zwischen den Bahngleisen an der Hüttengasse in Bernsdorf und dem Bahnübergang hinter Straßgräbchen sind rund 800 000 Euro veranschlagt. Das Geld zahlt der Freistaat. Das entspricht der Vereinbarung, laut der die ehemalige Staatsstraße herabgestuft und an die Stadt Bernsdorf übergeben wurde. Analog ist das ja auch schon mit der Wittichenauer Straße geschehen. Die war bis zur Fertigstellung der neuen Ortsumfahrung Straßgräbchen-Bernsdorf ebenfalls eine Staatsstraße. Sie wurde im vergangenen Jahr erneuert.

Da sowohl die Bauarbeiten auf der Schulstraße als auch der Bau der Kamenzer Straße unter Vollsperrung erfolgen werden, müssen Umleitungs-Routen ausgewiesen werden. Angaben gibt es dazu bislang noch keine. Es liegt allerdings nahe, dass das Gros des Verkehrs über die Bernsdorfer Ortsumfahrung geleitet wird.

