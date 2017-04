Straßensperrung in Panschwitz Die Staatsstraße ist ab nächster Woche für lange Zeit dicht - mit spürbaren Folgen.

Die S 100 in Panschwitz-Kuckau ist ab Dienstag gesperrt. © dpa

In der Ortslage wird ab Dienstag, 2. Mai, bis zum Sommer 2018 die Fahrbahn der S 100 erneuert, die Brücken über das Klosterwasser neu errichtet und der Flutgraben verfüllt. Zur Gewährleistung des Brückenbaus sind Verlegungsarbeiten erforderlich. Diese betreffen Strom, Beleuchtung, Gas, Telekommunikation, Abwasser, Regenwasser und Hochwasserpegel. Im Zuge erfolgt auch der Neubau einer Trinkwasserleitung. Die in kommunaler Trägerschaft befindliche Drei-Feld-Steindeckerbrücke wird für die Nutzung der Anlieger ertüchtigt und später wieder abgerissen. Die Stützmauer an der Rosenthaler Straße wird im Bereich der ehemaligen Brückenzufahrt rekonstruiert.

Für den gesamten Bau ist die Vollsperrung der S 100 nötig. Die Umleitung für den Verkehr aus Kamenz wird über die S 94 und Bischofswerda eingerichtet, retour analog. Alternativ ist auch eine Umfahrung der Ortslage aus Kamenz kommend über die S 97 Richtung Zerna und weiter über die S 101 bis Crostwitz ausgeschildert, um in Siebitz wieder auf die S 100 aufzumünden. Retour analog. Auch eine innerörtliche Umleitung gibt es. Die Kosten von 1,5 Millionen Euro trägt der Freistaat. (SZ)

