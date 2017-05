Straßensperrungen zum Karl-May-Fest In Radebeul werden am Freitagabend die Festspiele eröffnet. Darauf müssen sich Autofahrer einstellen.

Zieht die Sternreiterparade die Meißner Straße entlang, müssen Autofahrer einen Umweg nehmen. © Archivfoto/Arvid Müller

Schon mehrere Tage laufen die Vorbereitungen für die Karl-May-Festtage, die am Freitagabend eröffnet werden. Autofahrer müssen mit leichten Behinderungen auf der Strecke rechnen. Ab Freitagfrüh, 6 Uhr, ist die Lößnitzgrundstraße voll gesperrt. Besucher werden gebeten, die Parkplätze gegenüber der Landesbühnen Sachsen sowie am Kaufland an der Weintraubenstraße 31 zu nutzen, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie weist ausdrücklich daraufhin, dass die Halteverbote aus Gründen der Sicherheit und Ordnung immer zu beachten sind. Den Gästen wird die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr auf der Meißner Straße in Höhe des Kleinbahnübergangs „Weißes Ross“ die traditionelle Sternreiterparade statt. Dafür wird die Meißner Straße kurzzeitig voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. (SZ/nis)

