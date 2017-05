Straßensperrungen zum Dixie-Fest Noch bis Sonntag wird die Stadt zur Musikmetropole. Autofahrer müssen Umwege fahren.

Am Sonntag findet die „Dixieland-Parade“ statt. Auch dafür werden Straßen gesperrt. © dpa

Dixieland-Zeit ist auch immer Zeit der Straßensperrungen. Wegen der „Riverboat-Shuffle“ am Donnerstag müssen Autofahrer mit einer Sperrung des Terrassenufers zwischen Steinstraße und Abzweig Theaterplatz von 17 bis 19.30 Uhr sowie von 22.30 bis 0.30 Uhr rechnen. Während der „Dixieland-Parade“ am Sonntag kommt es laut Stadtverwaltung zu Verkehrseinschränkungen entlang der Paradestrecke vom Terrassenufer über den Theaterplatz, die Sophienstraße, vorbei am Taschenberg über die Schloßstraße. Von dort geht es weiter über den Altmarkt und die Seestraße, über den Dr.-Külz-Ring bis zum Dippoldiswalder Platz. Start der Parade ist um 15 Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr. Die Sperrung des Terrassenufers zwischen Steinstraße und Bernhard-von-Lindenau-Platz dauert von 15.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr.

Der traditionelle Start des Festes wurde am Sonntag im Zoo mit einem Besucherplus gefeiert. Mit 8 200 Gästen kamen 1 700 mehr als im Vorjahr. Bis Sonntag stehen insgesamt 31 Veranstaltungen auf dem Festival-Programm. (SZ)

www.dixielandfestival-dresden.de

