Straßensperrungen wegen Bauarbeiten In Weißwasser wird ab Montag vielerorts gebaut. Das führt zu Einschränkungen.

Symbolfoto © dpa

Ab Montag, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 16 Uhr, wird die Schulstraße voll gesperrt. Grund ist die Umlegung einer Gasleitung. Die Sperrung erstrecke sich von Höhe Karl-Marx-Straße bis zur Hausnummer 2, teilte Stefan Aust vom Referat Soziales und Ordnung der Stadtverwaltung Weißwasser mit. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das mobile Halteverbot am Rand der Schulstraße zu beachten.

Der Kreuzungsbereich Berliner/Ziegelstraße wird wegen der Untersuchung und eventuell erforderlichen anschließenden Sanierung von Schmutzwasserschächten am Dienstag, von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr, voll gesperrt. Die Berliner Straße bleibe aus beiden Richtungen mittels Ampelreglung befahrbar, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Die Zufahrt zur Ziegelstraße ist nur noch über die Hermannstraße möglich. Für die Fußgänger wird ein Notweg errichtet.

Ebenfalls komplett gesperrt werde die Straße Qualisch Ost in Höhe der Hausnummer 10 bis 15 in Weißwasser am Donnerstag, und zwar von 7 bis voraussichtlich 16 Uhr, teilte Stefan Aust mit. Grund ist hier die Wiederherstellung der Asphaltfläche nach den durchgeführten Tiefbauarbeiten. (SZ)

