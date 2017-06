Straßensperrungen während des Stadtfestes Die Bischofswerdaer Innenstadt ist wegen der Schiebocker Tage für Fahrzeuge gesperrt. Mit ein paar Ausnahmen.

© Symbolfoto: Matthias Weber

An diesem Freitag beginnt Bischofswerdas Stadtfest. Aus diesem Grund werden Teile der Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ausnahmen gelten nur für Fahrzeuge, die anliegende Geschäfte und Gaststätten beliefern, teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen von der Sperrung sind der Altmarkt, alle Zu- und Abfahrtsstraßen am Markt und die Fabrikgasse. Die Sperrung gilt ab Freitag, 17 Uhr, bis zum kommenden Montag, 10 Uhr.

Bereits seit dem vergangenen Wochenende gesperrt ist der Parkplatz an der Herrmannstraße. Dort wurde wieder der Rummel aufgebaut. Gästen der Schiebocker Tage stehen unter anderem die Parkplätze an der Kamenzer Straße, am Stadion und am Goldbacher Weg zur Verfügung. Auf all diesen Plätzen ist das Parken kostenfrei.

Darüber hinaus weist die Stadtverwaltung Bischofswerda darauf hin, dass Anwohner des Altmarktes die Fenster ihrer Wohnung während des Feuerwerkes am Sonntag zwischen 22.45 und 23.15 Uhr geschlossen halten sollten. (SZ)

