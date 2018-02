Straßensperrungen in Weißwasser Die Lessingstraße ist ab Montag gesperrt. Ab Dienstag wird noch eine andere Straße dichtgemacht.

Symbolbild © dpa

Die Lessingstraße in Weißwasser ist ab Montag um 8 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch um 16 Uhr voll gesperrt. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Die Sperrung erstreckt sich von der Uhlandstraße bis Höhe Haus-Nr. 5. Auch gilt in diesem Bereich Halteverbot auf den Parkflächen in der Lessingstraße.

Ab Dienstag um 8 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch um 16 Uhr wird die Straße An der Philippine in Weißwasser ebenfalls voll gesperrt. Genauer Ort der Sperrung ist etwa 100 Meter nach dem Kreuzungsbereich Kromlauer Weg. Grund für beide Sperrungen sind Baumfällarbeiten, heißt es aus dem Rathaus. Die Arbeiten finden jeweils nur in der Zeit von 8 bis 16 Uhr statt. Außerhalb dieser Zeiten sind die Straßen wieder freigegeben. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, die Einschränkungen und die dafür aufgestellten Verkehrszeichen zu beachten“, sagt Stefan Aust von der Stadtverwaltung. (red/ckx)

