Straßensperrungen in Radeberg Kanalarbeiten auf der Liegauer Rödertalstraße, ein Hausanschluss wird am Quanzweg gebaut – beides hat Folgen für den Verkehr.

Autofahrer im Ortsteil Liegau-Augustusbad müssen sich für den 4. Oktober auf einen Umweg im Ortszentrum einstellen. Denn dann muss die Rödertalstraße in Höhe der Hausnummer 31 auf Grund von Reparaturarbeiten an Schachtabdeckungen der Kanäle voll gesperrt werden. Eine Umleitung für den gesperrten Bereich, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung dazu weiter, wird ausgeschildert.

Wie die Stadtverwaltung Radeberg mitteilt, wird der Quantzweg am Radeberger Ortseingang nächste Woche für zwei Tage voll gesperrt. Grund für die Beeinträchtigung: Vom 29. bis zum 30.September wird hier im Bereich vor der Hausnummer 17 ein Hausanschluss verlegt, wofür eine Vollsperrung der Straße notwendig ist, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung dazu weiter. (szo)

