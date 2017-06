Straßensperrung rückt weiter

Auf eine neue Verkehrsführung durch Wilthen müssen sich Autofahrer ab kommender Woche einstellen. Dieser Tage werden auf der Zittauer Straße im Abschnitt zwischen der Straße An der Aue und dem Badweg die neuen Asphaltschichten aufgebracht, am Sonnabend Arbeiten an den Fugen erledigt. „Alles läuft planmäßig“, sagt Reiner Märcz vom Wilthener Bauamt. Wie er ankündigt, soll dieser Abschnitt ab Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dafür wird dann die Ortsdurchfahrt im Bereich zwischen dem Badweg und der Ampelkreuzung im Stadtzentrum voll gesperrt. Damit ist das Handelszentrum Oberland, in dem sich unter anderem ein Edeka- und ein Aldi-Markt befinden, nur aus Richtung Kirschau erreichbar. Die Umleitung führt über die Schulstraße. Laut Plan sollen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke der Zittauer Straße bis zum 24. Juni komplett abgeschlossen sein. Die Baumaßnahme hatte am 9. Mai begonnen. (SZ/ks)

