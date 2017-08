Straßensperrung in Weißig Gleich vier Unternehmen werkeln in einem Wohngebiet. Das dauert noch ein paar Monate.

© Symbolfoto: dpa

Noch bis Jahresende müssen die Weißiger mit Straßensperrungen rechnen. Die Stadtentwässerung will das Wohngebiet mit 17 bewohnten Grundstücken an der Forststraße an das Abwassernetz anschließen. Dafür baut das Unternehmen einen Regen- und Schmutzwasserkanal und eine Schmutzwasserpumpe. In diesem Zuge werden parallel 24 Hausanschlüsse neu gebaut, sagt Sprecherin Sandra Klemt. Das Straßen- und Tiefbauamt ist ebenfalls in Weißig beschäftigt. Die Forststraße wird ausgebaut. Parallel dazu lässt die Drewag die vorhandene Trinkwasserleitung im Wohngebiet wechseln. Zusätzlich werden die Häuser an das Fernmeldenetz des Unternehmens angeschlossen. Durch die Neuordnung der Ver- und Entsorgungsleitungen seien auch Arbeiten an der Gasleitung und den Niederspannungskabeln nötig, sagt eine Sprecherin.

Auch die Telekom ist in Weißig aktiv. In dem Wohngebiet werden die Freileitungen durch Erdkabel ersetzt. Derzeit läuft die Verlegung der Trinkwasser- und Gasleitung. Ende der Woche erfolgt der weiterführende Kanalbau bis zum Pumpwerk. Insgesamt investieren alle Unternehmen am Standort rund 400 000 Euro. (SZ/jv)

