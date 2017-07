Artikelempfehlung

Straßensperrung in Laußnitz

Laußnitz. In Laußnitz steht ab Montag, dem 31. Juli, eine Vollsperrung ins Haus. Die Gräfenhainer Straße wird bis zum 4. August für eine Woche nicht zu befahren sein. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten auf Höhe der Agrargenossenschaft. Das Unternehmen bekommt einen neuen Schmutzwasseranschluss. Der Schacht befindet sich mitten auf der Straße, deshalb ist eine Vollsperrung unumgänglich. Eine Umleitung führt die Verkehrsteilnehmer über die B 97 und die Höckendorfer Straße in Königsbrück in Richtung Höckendorf und Gräfenhain. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/strassensperrung-in-laussnitz-3736595.html