Straßensperrung in Arnsdorf

Die Bahnhofstraße in Arnsdorf ist zwischen der E.-Thälmann-Straße und der K.-Liebknecht-Straße seit Mittwoch gesperrt. Grund sind Arbeiten des Energiedienstleisters Enso, der neue Kabel verlegt. Das bestätigte der Leiter des Arnsdorfer Tiefbauamtes. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am nächsten Freitag, dem 19. Mai, beendet sein. Doch solange die Vollsperrung an der Bahnhofstraße eingerichtet ist, müssen nicht nur Autofahrer eine Umleitung fahren, sondern auch der Bus der Linie 310. Die Haltestelle Bahnhofstraße wird deswegen auf die August-Bebel-Straße verlegt. Das teilte der zuständige Regionalverkehr Dresden mit. (ste)

