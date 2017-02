Straßensperrung im Oberland

Die Straße zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa wird am Sonnabend für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Umleitung führt über Ringenhain, teilte das Landratsamt mit.

Die Sperrung, die am Morgen beginnt, betrifft den Straßenabschnitt zwischen der B 98 und der Zahnarztpraxis. Grund ist das Fällen einer 24 Meter hohen Linde auf einem Privatgrundstück. Der 108 Jahre alte Baum neben der Straße muss weichen, weil er krank und zur Gefahr geworden ist. Ein entsprechendes Gutachten liege vor, hieß es am Donnerstag auf Anfrage in der Gemeindeverwaltung.

Seit dem Spätherbst, ab dem das Fällen von Bäumen erlaubt ist, wurden in Steinigtwolmsdorf außerdem vier Ahornbäume und eine 16 Meter lange Hecke auf Privatgrundstücken beseitigt. Dafür gibt es Ersatzpflanzungen, die zum Teil schon realisiert wurden. An der Straße nach Neustadt lässt der Landkreis eine Espe und eine Esche fällen. Beide Bäume gefährden den Verkehr, heißt es. (SZ)

