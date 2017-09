Straßenschäden an Umleitung beseitigt Wegen der Sperrung der B 115 in Rietschen sind viele Autofahrer auf Nebenstraßen ausgewichen. Die waren danach kaputt.

Die Spuren des Verkehrs, der monatelang statt auf der Bundesstraße 115 über Nebenstraßen durch Rietschen gerollt ist, sind beseitigt. Das teilte Bürgermeister Ralf Brehmer am Mittwoch auf SZ-Nachfrage mit. „Seit gestern ist alles erledigt“, sagt er. Zuletzt mussten am Heidehäuser Weg die Bankette noch einmal nachgearbeitet werden. Dafür sei zunächst zu grobes Material verwendet worden, so Ralf Brehmer.

Weil nicht nur Anwohner und Einheimische mit ihren Autos, sondern sogar große Sattelschlepper versucht haben, die Sperrung über die kleinen Straßen auf kurzem Wege zu umfahren, statt die weiträumige Umleitung zu nutzen, waren gleich an mehreren Stellen Schäden aufgetreten. Nach Abschluss der Bauarbeiten an der B 115, die seit Ende August wieder freigegeben ist, hatte die Gemeinde deshalb eine ganze Liste mit Punkten aufgestellt, an denen Straßenschäden aufgetreten sind. Diese habe man dann dem Landkreis zugearbeitet, der die Schäden reparieren ließ, sagt Ralf Brehmer.

In den vergangenen Jahren ist die B 115 zwischen Rietschen und Weißwasser in mehreren Bauabschnitten komplett saniert worden. Dafür musste die stark befahrene Strecke zum Leidwesen vieler Pendler und Anwohner der inoffiziellen Umleitungsstrecken mehrmals komplett gesperrt werden. (SZ/bb)

