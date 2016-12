Straßensanierung verzögert sich Auf der Winzerstraße und der Hoflößnitzstraße dauern die Bauarbeiten länger als geplant. Noch fehlt die Asphaltdecke.

Voraussichtlich bis ins neue Jahr werden die Bauarbeiten auf der Winzerstraße und der Hoflößnitzstraße dauern. © Symbolbild/dpa

Eigentlich sollte noch in diesem Jahr alles fertig und die Baustellen am 23. Dezember geöffnet werden. Nun aber bleiben die Sperrschilder über Silvester stehen. Gleich an zwei Stellen dauern die Straßenbauarbeiten länger als ursprünglich geplant. Die eine Baustelle liegt in der Winzerstraße zwischen Schuch- und Borstraße. Die andere in der Nizzastraße zwischen Mühlweg und Hoflößnitzstraße.

Bei beiden Straßen gibt es einen Bauverzug von ungefähr sechs Wochen, teilt die Stadt mit. Als Grund für die Verzögerung nennt die Verwaltung umfangreiche Medienverlegungen. Das Ausmaß sei vor Baubeginn nicht absehbar gewesen und wurde erst im Laufe der Sanierung ersichtlich. Deshalb schaffen es die Bauarbeiter nicht mehr vor Weihnachten, die neue Asphaltschicht aufzutragen. Das passiere nun erst im nächsten Jahr, so die Stadt. Auch die Witterung müsse entsprechend günstig sein.

Für Autofahrer bleiben die Bereiche also weiterhin dicht. Besser sieht es für die Fußgänger aus. Die Gehwege sollen in beiden Straßen weitestgehend fertiggestellt werden, so die Stadt. Damit kommen Fußgänger in der Zeit, wenn nicht gebaut wird, durch die Baustellen.

Der Abschnitt auf der Winzerstraße ist seit Mitte August gesperrt, weil hier ein neuer Abwasserkanal und Trinkwasserleitungen verlegt werden. Auf der Nizzastraße wird seit Anfang September gebaut. Auch hier finden Arbeiten am Abwasserkanal statt. Für die Verzögerung bittet die Stadt auch im Namen der Baufirma um Verständnis.

