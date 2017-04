Straßenreinigung wird nicht teurer In Gohrisch werden die Gebühren nicht erhöht. Anwohner sollen mit anpacken.

Die Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Gohrisch werden nicht erhöht. Das teilt Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) mit. Auf einen Antrag eines Gemeinderats, der in letzter Zeit vermehrt Verschmutzungen an den Straßenrändern festgestellt hatte, wurde dies diskutiert. Der Bürgermeister sagte, er fahre regelmäßig durch alle Ortschaften der Gemeinde und teile diese Ansicht nicht. Laut Heiko Eggert einigte man sich darauf, in der nächsten Ausgabe des Gohrischer Anzeigers darauf hinzuweisen, dass die Anwohner die Gehwege an ihren Grundstücken selbst reinigen sollen. (kk)

