Straßenreinigung hat begonnen Erstmals führt die Stadt Pirna die Aktion in Eigenleistung durch. Das Rathaus erhofft sich Synergieeffekte.

Pirna wird frühlingsfein geputz. © Marko Förster

Jetzt, wo der Winter hoffentlich durch ist, sollen die Straßen in Pirna wieder blitzen. Anders jedoch als in den Vorjahren hat die Stadt Pirna die Straßenreinigung nicht mehr als Fremdleistung an einen externen Dienstleister vergeben, sondern wird mit einer eigens dafür angemieteten Kehrmaschine selbst für Sauberkeit sorgen. Das teilt Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin mit. Das Rathaus erhofft sich von dem neuen System unter anderem Synergieeffekte. „Die Stadt Pirna wird die Freisperrungen nutzen und parallel einen Spülwagen mitlaufen lassen, der die Regenwassereinläufe reinigt“, informiert die Sprecherin.

Einmal pro Monat finden insgesamt acht verschiedene Reinigungstouren statt. Gereinigt wird ab Monatsbeginn von Montag bis Donnerstag alle zwei Wochen. Jede der Straßen wird somit alle vier Wochen einmal gesäubert. Damit die Kehrmaschine die Reinigung auf allen Teilen der Straße in guter Qualität durchführen kann, werden die Straßenzüge mit Parkmöglichkeit mindestens 72 Stunden vor der Reinigung mit Halteverbot beschildert.

Für die Reinigung aller nicht im Straßenreinigungsverzeichnis aufgeführten Trassen ist weiterhin der Eigentümer des Anliegergrundstücks verpflichtet. Die Reinigung der Gehwege obliegt an allen Straßen den Anliegern. Darauf weist die Stadtsprecherin explizit hin. (SZ)

