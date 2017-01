Straßenränder werden repariert

An der Verbindung Kesselsdorf–Braunsdorf werden derzeit die Bankette instand gesetzt. Weil die Seitenränder stark heruntergefahren waren, lässt die Stadt Wilsdruff dort Gitterplatten aus Kunststoff verlegen, die miteinander verzahnt sind. Die Arbeiten werden vom Wilsdruffer Hoch- und Tiefbauunternehmen Teichmann ausgeführt und sollen noch bis Mitte Januar andauern. Der Verkehr kann jedoch weiterhin durchrollen. Die Kunststoffplatten befestigen und halten den Boden. Zudem sind sie befahrbar, die Straße wird somit breiter. Das Verfahren wurde bereits an der Straße im Triebischtal von Mohorn nach Grund angewendet. Es habe sich bewährt, heißt es aus dem Wilsdruffer Bauamt. In der Vergangenheit waren die Seitenstreifen zwischen Kesselsdorf und Braunsdorf schon mehrmals ausgefahren, Reparaturen halfen nur kurzfristig. (hey)

