Straßenränder werden repariert Zwischen Kesselsdorf und Braunsdorf werden die Seitenstreifen erneuert. Der Asphalt drohte abzubrechen.

© dpa

An der Verbindungsstraße von Kesselsdorf nach Braunsdorf sollen die Seitenstreifen erneuert werden. Diese sind stark ausgefahren. „Wir haben an der Straße seit Jahren Probleme“, sagte Ingolf Dachsel vom Wilsdruffer Bauamt. Denn die Fahrbahn ist so schmal, dass Autos auf die Ränder ausweichen müssen, um aneinander vorbei zu kommen. Bei weiterer Belastung droht der Asphalt auszubrechen. Der Bauhof der Stadt und auch beauftragte Firmen hatten bereits mehrmals Reparaturen an den Banketten durchgeführt – allerdings nur mit kurzzeitigem Erfolg.

Nun sollen Gitterplatten aus Kunststoff verlegt werden. Diese befestigen und halten den Boden. Zudem sind sie befahrbar, die Straße wird somit breiter. Das Verfahren wurde bereits an der Straße im Triebischtal von Mohorn nach Grund angewandt und hat sich bewährt. Die Firma Teichmann aus Wilsdruff wird die Arbeiten ausführen. Die betrifft beide Fahrbahnseiten auf der 720 Meter langen Verbindung. Die Gitterplatten sind knapp 50 Zentimeter breit. Die Baukosten liegen bei 92 000 Euro. (hey)

zur Startseite