Straßenränder werden Instand gesetzt In Cunnersdorf werden die Ränder der Dorfstraße in Ordnung gebracht.

Cunnersdorf. Im Auftrag des Landratsamtes/Straßenmeisterei werden derzeit durch die Firma Sturm-Bau aus Berthelsdorf die Schnittgerinne und Straßenränder entlang der Dorfstraße in Cunnersdorf in Ordnung gebracht. Darüber informiert Alexander Hentzschel vom Bauamt in Hohnstein. Nach der neuen Straßendecke im Jahr 2015 folgen nun auch die fünfzeiligen Rinnen und Ränder. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) hat sich bereits beim Landratsamt bedankt. Die Landkreisbehörde hatte damals als die Straßendecke eingebaut wurde versprochen, die Straßenränder ebenfalls in Ordnung zu bringen. Das allerdings geschieht nicht großflächig. Damit haben die Straßenbauer eine eher kleinteilige zeitraubende Arbeit vor sich. (SZ)

zur Startseite