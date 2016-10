„Straßenplanung hat nicht nur Gewinner“ Die S 84 kann frühestens 2020 weiter gebaut werden. Schon jetzt regt sich Protest.

Auf der Visualisierung ist die Anbindung an der Schiffsmühle zu erkennen. Dann verläuft die Straße in einem Bogen bis zur Bahnlinie, taucht ab und führt dann weiter direkt neben den Schienen. Die Grenzstraße wird obendrüber verlaufen.



Der virtuelle Flug über die S 84 beginnt am Staubecken in Niederwartha, über die Elbbrücke, vorbei am Gewerbegebiet bis zur Anbindung an die Naundorfer Straße. Bis hierher ist die Elbtalstraße seit vergangenem Jahr fertig – und endet im Gebüsch.

Spannend wird, wie es danach weiter gehen soll. Mehr als 100 Zuhörer sind zur Infoveranstaltung der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) in die Coswiger Börse gekommen, um das herauszufinden. Vor zwei Jahren haben die Berliner die Planung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr übernommen und nun einen Film „gedreht“, der den weiteren Verlauf der noch fehlenden 6,2 Kilometer von Coswig bis Neusörnewitz zeigt.

Weiter Richtung Walzengießerei ist an der Straße nach der Schiffsmühle die nächste Kreuzung geplant. Laut Werner Breinig, dem zuständigen Abteilungsleiter der Deges, geht es schon hier sehr knapp zu. Die Straße passt gerade so durch die Lücke der Gewerbebetriebe. Es geht aber noch enger. Nach der Walzengießerei taucht die S 84 in Troglage ab, die Grenzstraße wird verlegt und verläuft dann obendrüber, während die Staatsstraße sich an die Gleise anschmiegt.

„Wir haben die ganze Straße soweit an die Bahn herangerückt, wie es nur irgendwie geht“, so Breinig. Am Weingut Streller ist das Nadelöhr. Nur etwa 1,40 Meter Abstand zwischen Hauswand und Straße konnten gelassen werden. Die Bewohner erfreut das nicht, obwohl man ihnen anfangs sogar nur 30 Zentimeter gelassen hat. Anders geht es aber nicht, betont Werner Breinig. „Wir müssen hier durch.“ Der Vorschlag, dass die Bahn eines ihrer Rangiergleise zurückbaut, damit mehr Platz wird, sei nicht umsetzbar. „Wir haben mit der Bahn geredet. Versuchen Sie es gern. Ich verstehe Ihre Sorgen. Wir können der Bahn nichts vorschreiben“, so Breinig zum Weingut-Bewohner. Deshalb habe man an dieser Stelle keinen Handlungsspielraum.

Weiter geht es parallel zu Bahnlinie, über die Dresdner Straße hinweg. Nun verläuft die Elbtalstraße auf einem Damm durchs Industriegebiet, geht über eine 80 Meter große Brücke über die Industriestraße hinweg und erst am Ziegelweg ist die nächste Kreuzung geplant. Rail One bekommt eine neue Zufahrt, der alte Mühlweg wird abgehangen, aber als schmaler Weg wieder hergestellt, der parallel zur S 84 verlaufen soll. Er soll als Radweg und Zufahrt für die Bewohner der Siedlung Mühlenhügel dienen. Weiter geht es über Wiesen und Felder bis zur Kreuzung Cliebener Straße. Auch die Elbgaustraße bekommt eine Kreuzung, obwohl es nur eine kleine Straße ist. Allerdings ist die Verbindung für den Linienbusverkehr nötig. Nach Neusörnewitz wird die Elbtalstraße wieder an die K 8015 angebunden.

Das sei die widerstandsärmste Linienführung, so Breinig. Und an der wird auch nicht mehr gerüttelt. „Wir können die Straße nicht in Schlangenlinien planen, nur damit wir immer den maximalen Abstand zur Wohnbebauung haben.“ Man versuche, so wenig Fläche wie möglich zu versiegeln. Und auch der Wunsch nach einer weiteren Anbindung an der Industriestraße, damit die Lkws vom Gewerbegebiet schneller auf die neue Straße kommen, sei nicht erfüllbar.

„Wenn wir jede Straße verbinden, funktioniert es nicht mehr“, meint Breinig. Und der Vorschlag aus dem Publikum das erlaubte Tempo generell auf 70 Stundenkilometer, nachts sogar auf 50 zu reduzieren, würde zum Ziel, eine leistungsfähige Straße zu haben, nicht passen. Gebaut wird die Strecke für 100 Kilometer pro Stunde. Oft wird es aber geringere Limits geben. Das legt am Ende die Verkehrsbehörde fest. Und auch beim Lärmschutz ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Bisher sind mehr als zwei Kilometer Lärmschutzwände geplant, die bis zu sechs Meter hoch sind. Für mache Häuser wird es schallschützende Fenster geben.

Dass er in Coswig auf so viel Kritik stößt, hätte Werner Breinig nicht erwartet. Er verstehe aber, dass niemand eine solche Straße vor der Haustür haben möchte. „Straßenplanung hat nicht nur Gewinner“, fasst er es zusammen.

Sobald das Planfeststellungsverfahren, mit dem Baurecht hergestellt wird, läuft, haben auch die betroffenen Anwohner und Grundstückseigentümer die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen abzugeben. Vor Anfang/Mitte 2018 wird dafür aber kein Antrag gestellt, erklärt Breinig. Das Verfahren dauere dann – wenn alles gut läuft – 15 bis 18 Monate. „Wenn es beklagt wird, kann es schnell mehrere Jahre dauern.“ Sobald aber der Beschluss vorliegt, will sich die Deges beeilen.

Trotzdem: Vor 2020/2021 ist nicht mit einem Baubeginn zu rechnen. „Vorher wäre es unrealistisch“, so Werner Breinig.

