Straßenpfosten rausgerissen Zwei Männer sollen am Wochenende so einiges verwüstet haben. Die Polizei ist dankbar für Hinweise zu den Tätern.

Am frühen Sonntagmorgen hatten Zeugen die Polizei verständigt, dass zwei Männer auf der Straße zwischen Großenhain und Folbern Leitpfosten umtraten und herausrissen. Die Beamten konnten das Duo vor Ort aber nicht mehr ausfindig machen. Festzustellen war jedoch, dass auf der Ortsverbindungsstraße etwa 30 Leitpfosten umgetreten oder herausgerissen wurden.

An der Radeburger Straße wurden außerdem mehrere Holzzäume eingetreten und Latten herausgerissen.

Am Sonntagvormittag wurden weitere Beschädigungen an 15 Zaunfeldern an einem Firmengrundstück im Bereich der Martin-Scheumann-Straße mitgeteilt.

Straßenpfosten rausgerissen

Angaben zum Gesamtschaden liegen noch nicht vor.

Die Ermittlungen zu den beiden Urhebern der Beschädigungen dauern an.

Zeugen, welche die Taten beobachtet haben und weitere Angaben zu den beiden Tätern machen können, melden sich bitte im Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden.

zur Startseite