Straßennamen werden geändert Weil einige Bezeichnungen in der Gemeinde doppelt vorkommen, besteht Handlungsbedarf.

In Großpostwitz werden Straßennamen geändert. © Uwe Soeder

Zwei Dorf- oder Hauptstraßen in einer Gemeinde – das soll nicht sein. Vor allem für Postzusteller bringt das Probleme mit sich. Daher beschäftigt sich jetzt die Gemeinde Großpostwitz mit der Umbenennung von Straßen. Auch die Bürger sind aufgerufen, Vorschläge zu unterbreiten.

Dabei geht es um vier Fälle, in denen jeweils in Großpostwitz und der früher eigenständigen Gemeinde Eulowitz derselbe Straßenname vorkommt. Dafür gibt es bereits folgende Vorschläge: Die Dorfstraße soll in Großpostwitz umbenannt werden, und zwar in „An der Spree“. Die Hauptstraße soll dagegen in Eulowitz einen anderen Namen bekommen, und zwar Oppacher Straße. In Großpostwitz könnte der Wiesenweg künftig Grubditzer Weg heißen, und in Eulowitz könnte die Cosuler Straße zum Cosuler Weg werden.

Nun sind die Bürger aufgerufen, bis 27. Februar ihre Meinung dazu zu äußern. Zu beachten ist bei Vorschlägen, dass es auch nicht zu Doppelungen mit Straßennamen in Obergurig kommen darf. Abschließend entscheidet der Gemeinderat über die Umbenennung. (SZ/MSM)

Hinweise per Post an die Gemeindeverwaltung, Gemeindeplatz 3, oder hauptamt@grosspostwitz.de

