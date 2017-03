Straßennamen bereiten Sorgen Seit vier Jahren ist das Problem bekannt. Rettungsdienst und Post kommen nicht immer an. Sind die Bürger selbst Schuld?

Seit dem Zusammenschluss von Roßwein und Niederstriegis gibt es ein Problem mit identischen Straßennamen. Wohnt Franz Mustermann nun am Schulweg in Roßwein oder Niederstriegis? In der Region gibt es zwei weitere Doppelungen. © Symbolfoto: André Braun

Immer wieder kommt es vor, dass in Roßwein, Grunau und Gleisberg Briefe und Pakete dem falschen Empfänger zugestellt werden. Das darf eigentlich nicht sein. Stimmen der Name des Empfängers auf dem Kuvert und am Briefkasten nicht überein, muss der Postbote die Sendung wieder mitnehmen. Wie die Niederstriegiser Ortschaftsräte sagten, geht das ab und zu schief.

Das Problem: Seitdem die Gemeinde Niederstriegis zum 1. Januar 2013 als Ortsteil in die Stadt Roßwein eingegliedert wurde, gibt es identische Straßennamen. Drei sind es an der Zahl, wie der stellvertretende Ortsvorsteher Steffen Zaspel auf DA-Nachfrage sagte: der Schulweg in Roßwein und Niederstriegis, Am Berg in Grunau und Gleisberg sowie die Hauptstraße in Gleisberg und Niederstriegis.

Spezielle Technik der Post

Bereits zum Zeitpunkt der Eingemeindung habe die Deutsche Post auf das Problem hingewiesen, das identische Straßennamen mit derselben Postleitzahl in einer Stadt mit sich bringt. Der Grund liegt in den technischen Abläufen des Unternehmens: Die elektronischen Datenerfassungssysteme können nur Gemeinden, nicht aber Ortsteile unterscheiden. Die Sortiermaschine der Post habe damit Probleme, erklärte unlängst eine Konzernsprecherin auf Anfrage.

Dem Ortschaftsrat und der Stadt Roßwein sind die Schwierigkeiten also seit vier Jahren bekannt. Und es wird immer noch darüber diskutiert – bislang ergebnislos. Dabei sind auch buchstäbliche Gefahren damit verbunden. „Die Post ist noch das kleinste Problem. Was passiert denn im Notfall, wenn der Rettungsdienst in den falschen Ort fährt?“, fragte ein Bürger bei der Ortschaftsratssitzung. Steffen Zaspel kann diese Bedenken nachvollziehen: „Der Rettungsdienst fährt meist nach Navi. Will der zur Adresse Am Berg und wird fehlgeleitet, bedeutet das einen Zeitverlust von 15 bis 20 Minuten.“ Er geht in seinen Überlegungen noch einen Schritt weiter: „Die Feuerwehren haben zwar Ortskenntnisse. Aber wenn die neue Rettungsleitstelle in Chemnitz in Betrieb geht und nicht weiß, welche Wehr alarmiert werden muss, was dann?“

Im Zuge der Eingemeindung seien die Niederstriegiser gefragt worden, ob sie einer Umbenennung der Straßen zustimmen. Die Antwort lautete nein. Es sei nach wie vor ein sensibles Thema, meint auch Ortsvorsteher Heinz Martin. „Damals hätten die Bürger kein Geld für die Adressänderungen ausgeben müssen. Das ist nun anders.“

Eine Ursache für das ganze Hin und Her sind unterschiedliche Rechtssprechungen. „Die Sächsische Gemeindeordnung besagt, dass doppelte Straßennamen zulässig sind. Die Anschrift muss lediglich wie folgt aufgebaut sein: Stadt, Ortsteil, Straße“, so Steffen Zaspel. Das kollidiere jedoch mit der Auffassung der Deutschen Post.

Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) regte an, in einem der nächsten Amtsblätter der Stadt noch einmal eine Befragung zu starten, ob die betroffenen Anlieger einer Umbenennung der Straßen zustimmen würden.

