Straßenmusiker missachten Regeln Nach vielen Beschwerden wurde im Sommer eine neue Satzung eingeführt. Doch die befolgen längst nicht alle.

Die Bands dürfen nur noch an bestimmten Orten in der Stadt spielen. © Sven Ellger

Nur 30 Minuten an einem Ort, nur mit Anmeldung: Seit dem 14. Juli gilt die neue Satzung für die Straßenkünstler in Dresden. Doch längst nicht alle halten sich daran. Schon 196 Verstöße registrierte das Ordnungsamt. Die meisten erwischten Musiker spielten ohne Erlaubnis. Die anderen musizierten außerhalb der erlaubten Spielzeit oder an verbotenen Orten.

In neun Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben, so das Ordnungsamt. Vier Mal musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, weil Unbelehrbare trotz Belehrung und Erläuterung der Neuregelungen gegen die Regeln verstießen. Ein Verfahren davon sei bereits mit einer Geldbuße in Höhe von 50 Euro rechtskräftig abgeschlossen. In diesem Fall lag keine Erlaubnis zum Spielen vor. Die anderen Verfahren laufen noch, dazu kann das Ordnungsamt gerade nichts sagen. „In einem Fall mussten die Bediensteten sogar das Instrument beschlagnahmen, damit die Regeln eingehalten wurden“, so Anke Hoffmann aus dem Presseamt der Stadt. Außerdem gab es bisher schon 20 Platzverweise.

Die Stadtmusikanten können ganztags von 9.30 bis 22 Uhr in der Innenstadt auftreten. Die Künstler dürfen jeweils nur einmal am Tag pro Ort spielen. Dafür müssen sie sich bei der Stadt anmelden. Das geht persönlich im Amt, per Computer oder per Handy-App. Doch genau diese machte lange Zeit Probleme. Sprecherin Hoffmann muss nun einräumen, dass die technischen Probleme mit der App aus der Anfangsphase zwar weitestgehend ausgeräumt werden konnten, es aber noch gelegentlich zu funktionalen Problemen mit dem Betriebssystem iOS für Apple-Geräte kommt. Derzeit prüft die Stadtverwaltung die Ursachen. Die technischen Aussetzer sollen so schnell wie möglich behoben werden.

