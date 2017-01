Straßenmusik nur noch an ausgesuchten Orten Anlieger sollen vor Lärm geschützt werden. Ab der Sommersaison müssen sich die Künstler per App anmelden.

Sommer wie winters auf Dresdens Straßen unterwegs: eine osteuropäische Straßenband, die lautstark mit immer gleichen Liedern die Anlieger nervte. © René Meinig

Darauf haben vor allem die Anwohner und Gewerbetreibenden auf der Prager Straße lange gewartet: Die Stadtverwaltung hat endlich eine Vorlage fertig, wie Straßenmusik in Dresden künftig besser funktionieren soll. Denn die „Auftritte“ einer osteuropäischen Straßenband hielten die Landeshauptstadt monatelang in Schach, vor allem im Sommer. Doch auch Kälte hielt die lautstarke Truppe nicht ab. Erst kurz vor Weihnachten wurde sie wieder auf der Prager Straße, an der Schloßstraße und am Rand des Striezelmarktes gesichtet. Zwei Songs in Dauerschleifen nervten Anwohner, Händler und Touristen. Dass sie eigentlich nur 30 Minuten an einem Ort spielen dürfen, interessierte die Straßenband wenig. Stattdessen sang sie mit großer Lautstärke wesentlich länger.

Das soll demnächst nicht mehr möglich sein, wenn Straßenkunst allgemein neu geregelt wird. „Ziel ist, die möglichen Spiel- und Auftrittsorte so zu sortieren und dafür Regelungen zu treffen, dass zwischen den verschiedenen und sich auch widersprechenden Interessen ein gerechter Ausgleich hergestellt wird“, sagt Doris Oser, Referentin von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Anlieger und Gewerbetreibende sollen durch die Darbietungen nicht mehr gestört werden.

Eine App, mit der die Straßenmusiker künftig einfach und zügig ihre Sondernutzungserlaubnis beantragen können, werde erarbeitet. „Wenn der Stadtrat diesen Vorschlag gutheißt, kann sie für die kommende Sommersaison zur Verfügung stehen“, sagt Oser. Das heißt wohl, dass Straßenmusik nur noch an ausgesuchten Orten stattfinden soll. Welche das sind, wird die Vorlage enthalten, die in Kürze vom Stadtrat beraten werden kann. Eigentlich hätte sie bereits Ende Juni des Vorjahres fertig sein sollen, da das Problem viele Menschen beschäftigte. Doch daraus wurde trotz zahlreicher Nachfragen nichts.

Außer der lauten Band treten in Dresden aber viele andere Straßenkünstler auf, die das Leben durch ihre Dabietungen kreativ bereichern. Sie sollen durch die Neuregelung nicht zu stark reglementiert werden, wünschen sich viele Stadträte. Nun bleibt abzuwarten, welche Vorschläge von der Verwaltung kommen. Dann kommt es auch auf das Ordnungsamt an, Störer zu belangen, damit andere nicht darunter leiden.

zur Startseite