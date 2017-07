Straßenmusik in Weißwasser Der Kinderspielmannszug Radeberg hält derzeit ein Übungslager ab. Und lässt sich in den Straßen der Stadt vernehmen.

© Thomas Staudt

Weißwasser. Bei einem Einkaufsbummel durch die Sportstadt gab der Kinderspielmannszug Radeberg am Mittwoch spontan Kostproben seines Könnens. Die Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren sind im Rahmen eines Übungslagers für zwölf Tage im Kiez am Braunsteich zu Gast. Der Aufenthalt in Weißwasser gehört bei dem aktuell 52-köpfigen Ensemble zum guten Ton.

Bereits zum neunten Mal probt der Spielmannszug während der Sommerferien im Kiez. Neben dem gemeinsamen Musizieren stehen Spiele, ein Grillabend und ein Überraschungsausflug auf dem Programm. „Und an einem Tag mischen wir auch ein bisschen die Stadt auf“, so Leiter Gottfried Hesse.

zur Startseite