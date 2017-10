Straßenlicht wird repariert In Teilen Bischofswerdas ist es seit Wochen stockfinster. Nun gibt es einen Lichtblick.

Die Straßenlampen in Bischofswerda sollen wieder leuchten. © Thorsten Eckert

Schiebocker, die in einem Umkreis von mehreren Hundert Metern der äußeren Bautzener Straße wohnen, warten darauf schon seit Wochen: An diesem Mittwoch beginnt die Reparatur des defekten Straßenlichtes. Der regionale Stromversorger Enso werde in Zusammenarbeit mit der von der Stadt beauftragten Elektrofirma die Reparaturen auf zahlreichen Straßen abarbeiten, sagte Rathaussprecher Sascha Hache am Dienstag auf Anfrage. Das betrifft die Bautzener Straße zwischen Schul- und Siegfried-Rädel-Straße, den Platz des Volkes sowie Rädel-, Zille-, Scholl-, Humboldt-, Goethe-, Heine und Lindenstraße. Zum Teil gibt es dort seit Ende September kein Straßenlicht.

Nach mehreren Ausfällen der Straßenbeleuchtung habe die Stadt bereits Ende September bei der Enso einen Kabelmesswagen angefordert, sagte Sascha Hache. Ein solcher Wagen stehe aber erst jetzt zur Verfügung, sodass nun auch erst die Reparaturen ausgeführt werden können. (szo)

