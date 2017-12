Straßenlicht soll nachts nicht mehr ausgehen Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau will moderne Technik anschaffen, die weniger Strom verbraucht. Das Geld dafür hat sie überraschend erhalten.

Schirgiswalde-Kirschau. Heftige Diskussionen vorher und viel Ärger nachher – die Änderung der Schaltzeiten für das Straßenlicht in Schirgiswalde-Kirschau war in den vergangenen Monaten ein Aufreger. Jetzt soll die Mitte des Jahres eingeführte Regelung, dass zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr alle Laternen dunkel bleiben, rückgängig gemacht werden. Der Stadtrat befasst sich in einer Sitzung am Mittwoch dieser Woche mit dem Thema.

Wie Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) berichtet, nimmt die Stadt dieses Jahr mehr Gewerbesteuer ein als erwartet. Dieses Geld soll jetzt verwendet werden, um Glühbirnen und andere Lampen in den Laternen gegen moderne sparsame Leuchtmittel auszutauschen. „So können wir 70Prozent Strom einsparen und somit die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht durch brennen lassen, ohne mehr Geld als bisher auszugeben“, sagt Sven Gabriel. Wenn der Stadtrat den entsprechenden Beschlussvorschlägen zustimmt, sollen die Schaltzeiten sofort geändert werden. „Ich hoffe, dass das noch vor Weihnachten möglich ist“, betont der Bürgermeister. Der Austausch der Leuchtmittel – die Ausgaben dafür beziffert er mit 50000Euro – erfolgt anschließend Straße für Straße.

Schirgiswalde-Kirschau hatte neue Schaltzeiten für das Straßenlicht eingeführt, damit im gesamten Stadtgebiet eine einheitliche Regelung gilt. Zuvor gingen die Laternen nachts zu unterschiedlichen Zeiten aus; einige brannten aber auch durchgehend. Alle Lampen nachts durchgehend an zu lassen, sei zu teuer, hatte der Bürgermeister damals argumentiert. Zugleich versprach er, sich um eine Verbesserung der Situation zu bemühen.

Der Stadtrat tagt am Mittwoch ab 19 Uhr im Ratssaal in Kirschau. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht auch der Beschluss des Etats

