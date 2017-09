Straßenlicht bleibt vorerst aus Die Anlage an der Hocksteinschänke muss komplett neu gebaut werden. Die Stadt Hohnstein kann das aber nicht allein entscheiden.

An der Hocksteinschänke müssen neue Straßenlichter installiert werden. © Symbolbild: Thorsten Eckert

Das Straßenlicht an der Hocksteinschänke leuchtet vorerst nicht wieder. Die Stadt Hohnstein hat die Masten und Leitungen zurückbauen lassen. Die Beleuchtung konnte in dieser Form nicht mehr in Betrieb genommen werden. Die Anlage muss komplett neu gebaut werden. Zuständig ist die Stadt Hohnstein. In den Haushaltsplan für 2018 ist das Vorhaben eingeordnet. Die neue Beleuchtung werde derzeit vorbereitet, informiert die Stadtverwaltung. Dazu müsse es einige Abstimmungen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr geben, vor allem um den geplanten Neubau des Kreuzungsbereiches zu berücksichtigen. Außerdem ist ein eigener Stromanschluss für die Beleuchtung durch die Enso notwendig. Die neuen Masten sollen künftig mit einem Erdkabel verbunden werden. Damit hofft die Stadt, Gewitterschäden künftig zu minimieren. Denn durch einen solchen wurde die Beleuchtungsanlage an der Hocksteinschänke zerstört. Bessere Aussichten gibt es da für die Einwohner im Ortsteil Zeschnig. Auch dort konnte zwar das alte Beleuchtungssystem nicht mehr in Gang gebracht werden. Die Stadt hat ein neues installieren lassen. (SZ/aw)

