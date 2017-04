Straßenlaternen demoliert

Stolpen. Ein 45-Jähriger kam am Dienstagnachmittag von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer eines Opel Astra befuhr die Verbindungsstraße von Langenwolmsdorf kommend in Richtung Neustadt. Etwa 450 Meter vor dem Bahnübergang kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Leitplanke. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der 45-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Bad Schandau. Ein Fiat-Fahrer geriet am Dienstagabend ins Schleudern und landete im Graben. Der 52-jährige Fahrer eines Fiat Punto war auf der Verbindungsstraße von Altendorf in Richtung Bad Schandau unterwegs, als er in einer abschüssigen Rechtskurve auf den Randstreifen geriet. Beim Gegenlenken drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse, stieß gegen einen Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2800 Euro.

Vandalen zerstören Straßenlaternen

Sebnitz. An der Böhmischen Straße in Sebnitz bleibt es in den kommenden Tagen zappenduster. Zwei Straßenlaternen sind defekt. Sie sind jedoch nicht einfach so kaputt gegangen. Vandalen haben sich an ihnen ausgetobt. Am vergangenen Wochenende wurden die zwei Lampen der öffentlichen Beleuchtung beschädigt, teilt Kerstin Nicklisch, Sprecherin der Stadt Sebnitz mit. Die betroffenen Leuchtkörper wurden von einer Fachfirma entfernt. Die Kommune hat den Vandalismusschaden bei der Polizei angezeigt. Die Verwaltung hofft, dass es Zeugen gibt, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Sebnitz unter Tel. 03597184251 entgegen.