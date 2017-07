Straßenlaternen auseinander gebaut

Einbruch in Wohnung Freital. Am Mittwoch hebelten Unbekannte die Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Wehrstraße in Deuben auf und begaben sich in die Räume. Einem ersten Überblick nach stahlen die Einbrecher einen Fernseher, Lautsprecher sowie Kleidung. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Wohnungstür aufgebrochen Pirna. Mittwochvormittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Remscheider Straße auf dem Sonnenstein. Die Täter durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld sowie einen Laptop und ein Handy.

Kamera aus Auto gestohlen Altenberg. Unbekannte schlugen an einem Ford Kuga an der Altenberger Straße in Neuhermsdorf die Heckscheibe ein und stahlen aus dem Inneren eine Spiegelreflexkamera im Wert von etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 300 Euro beziffert.

VW Caddy stößt mit Opel Astra zusammen Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Der Fahrer (50) eines VW Caddy befuhr am Mittwochnachmittag die Dürrröhrsdorfer Straße aus Richtung Stürza kommend und wollte nach links auf die Pirnaer Straße nach Dobra abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Astra (Fahrerin 53), der auf der Pirnaer Straße in Richtung Stolpen unterwegs war. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10000 Euro.

Einbruch in Reifenhandel Wilsdruff. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drangen Unbekannte durch Aufhebeln eines Tores in das Gelände eines Reifenhandels an der Sachsenallee in Kesselsdorf ein. Auch das Lagergebäude öffneten sie gewaltsam. Daraus wurden anschließend ca. 20 Lkw- und Pkw-Reifen entwendet. Der Wert der Ware wurde auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 100 Euro.