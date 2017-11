Straßenlaternen an der Beerwalder Straße repariert

Die acht Straßenlampen an der Beerwalder Straße in Reichstädt, die nach dem Sturm Herwart ausgefallen sind, leuchten jetzt wieder. Durch den Sturm ist ein Baum in die Leitung gefallen. Drei Wochen lang fiel danach die Straßenbeleuchtung aus. Falk Schubert, der auch in der Beerwalder Straße wohnt, hat sich schließlich an die Sächsische Zeitung gewandt und den Fall öffentlich gemacht. Prompt hat die Stadtverwaltung darauf den Auftrag ausgelöst. Die Firmen Schmieder und Krönert haben die Reparatur in Reichstädt ausgeführt und seit vergangener Woche ist es in der Beerwalder Straße abends wieder hell. „Das finden wir gut“, sagte Falk Schubert dazu. (SZ/fh)

zur Startseite