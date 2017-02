Straßenlampen leuchten länger Am Wochenende bleibt das Straßenlicht in Neukirch künftig länger an.

© dpa

In Neukirch geht das Straßenlicht jetzt in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag um 1 Uhr aus. Es ist damit 30 Minuten länger als bisher in Betrieb. Die Gemeinde reagiere damit auf einen Wunsch, der bei einer Bürgerbefragung im vergangenen Jahr oft geäußert wurde, sagte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) auf Anfrage. Die höheren Stromkosten werden durch Einsparungen durch LED-Licht gegenfinanziert. Ende letzten Jahres war die Beleuchtung auf einem etwa 600 Meter langen Teilstück der Dresdner Straße auf die moderne Technologie umgestellt worden.

Insgesamt plant die Gemeinde mit Kosten von 41 500 Euro im Jahr für die Straßenbeleuchtung. Die Laternen im Ort gehen am Morgen montags bis sonnabends um 4 Uhr an, sonntags um 5 Uhr. Am Abend ist die Beleuchtung von Montag bis Donnerstag sowie an Sonntagen bis 23 Uhr in Betrieb. Die Gemeinde plant, weitere LED-Leuchten im Ort aufzustellen, sagte der Bürgermeister. (SZ/ir)

zur Startseite