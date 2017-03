Straßenkünstler kritisieren neue Regeln

Straßenmusik auf der Prager Straße. © Sven Ellger

Die einen nennen es Gesang, die anderen Geschrei. Was auch immer zutrifft, die Straßenmusik auf der Prager Straße soll bald für immer verstummen. Das restliche Zentrum wird in Zonen für laute und leise Musik eingeteilt. So plant es die Stadtverwaltung, nachdem es Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben hat. Die Straßenkünstler-Initiative „Artist of Dresden“ zeigt sich davon wenig begeistert. „Man glaubt, durch strengere Regeln eine bessere Einhaltung dieser zu erreichen“, sagt Sprecher Georg Gräßler. „Ignoriert wird die Tatsache, dass die bisherigen Probleme durch die Nichteinhaltung der Regeln entstehen.“ Ohne verstärkte Kontrolle durch das Ordnungsamt werde sich die Situation auch in Zukunft nicht verändern.

Mit Blick auf die Ambitionen Dresdens, Kulturhauptstadt Europas zu werden, sagt Jan Kossick von der Initiative „Kultur sucht Raum“: „Dresden muss sich bis 2019 mit einem ausgereiften Konzept behaupten. Eine Straßenkunst-freie Altstadt ist da kontraproduktiv.“ (sr)

