Artikelempfehlung

Straßenfreigabe verzögert sich

Hermsdorf am Wilisch. Die Straße zwischen der Bundesstraße B170 und dem Glashütter Ortsteil Hermsdorf am Wilisch bleibt länger als geplant wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Straße wird voraussichtlich erst am Dienstag oder Mittwoch in dieser Woche freigegeben. Das erklärte Karin Kerber von der Pressestelle des Pirnaer Landratsamtes.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/strassenfreigabe-verzoegert-sich-3523668.html