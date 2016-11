Straßenerneuerung in Straßgräbchen Das Dorf hat seit mehr als einem Jahr eine Umgehungsstraße. Doch Aufgaben bleiben im Ort.

Die Stadt Bernsdorf will die Kamenzer Straße im Ortsteil Straßgräbchen instand setzen lassen. „Die Straße ist sehr alt und in einem sehr schlechten Zustand“, sagt Bauamtsleiter Kay Kühne. Die Ortsdurchfahrt wurde noch bis Sommer 2015 intensiv vom Durchgangsverkehr genutzt. Die Laster, die durch den Ort rollten, bereiteten dabei besondere Probleme. Der Freistaat baute auch deshalb eine Umgehungsstraße, die vor rund anderthalb Jahren, freigegeben wurde. Die alte Staatsstraße in Straßgräbchen soll nun die Stadt in ihren Verantwortungsbereich übernehmen. Die Kamenzer Straße soll aber in dem Zuge instand gesetzt werden. Die Palette der Aufgaben reicht dabei von einer neuen Deckschicht bis zu einem grundhaften Ausbau auf einzelnen Abschnitten.

Die Kosten liegen nach bisherigen Schätzungen bei 730 000 Euro. Der Stadtrat soll jetzt die Planung auf den Weg bringen. Eine Vereinbarung mit dem Freistaat steht vor der Unterzeichnung. (SZ/pre)

