Straßenerneuerung auf nächstes Jahr verschoben Eine Straße in Baselitz muss warten, weil das Geld nicht reicht, eine andere Straße in Böhla Bahnhof zu bauen.

Der Gemeinderat Priestewitz hat einstimmig eine Bauausschreibung zurückgezogen. Der Grund: Das kostengünstigste Angebot war viel höher als vorher angenommen.

Konkret hatte das Bauunternehmen Strabag AG Meißen für die Instandsetzung der Straße „An der Schäferei“ in Baselitz knapp 38 000 Euro kalkuliert. Das war zwar das preiswerteste Angebot, aber trotzdem rund 9 500 Euro teurer, als die Planer vorausgesagt hatten. Das Problem daran: Mit entsprechend weniger Geld war diese Baumaßnahme im diesjährigen Gemeindehaushalt eingestellt worden.

Deshalb schlug Bürgermeisterin Susann Frentzen (parteilos) vor, die öffentliche Ausschreibung aufzuheben und die Instandsetzung der Straße „An der Schäferei“ auf kommendes Jahr zu verschieben. „Wir haben sehr mit uns gerungen“, sagt Susann Frentzen, aber Priorität hätte in diesem Jahr die Naunhofer Straße in Böhla Bahnhof. Dort soll der defekte Regenwasserkanal wieder funktionstüchtig gemacht und in diesem Zusammenhang die Straßendecke erneuert werden.

Eine unangenehme Parallele

Interessant ist der Fakt, dass die Planer bei dieser Baumaßnahme ebenfalls mit der Kostenschätzung falsch lagen und deutlich zu niedrig kalkulierten. Auch hier hatte die Strabag AG Meißen mit knapp 78 000 Euro zwar das preiswerteste Angebot abgegeben. Doch im Gemeindehaushalt war für diese Baumaßnahme nur ein Bruchteil der Summe vorgesehen – knapp 21 000 Euro.

