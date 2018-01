Straßeneinbruch an der Wasserkunst Ein Loch in der Fahrbahn führt zur Straßensperrung. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Auf dieser Straße hat sich ein Loch gebildet. Wird es größer? © Kristin Richter

Großenhain. Bei einer Straßenkontrolle durch den Stadtbauhof wurde am Dienstag ein Straßeneinbruch auf der Straße „An der Wasserkunst“ festgestellt. Die Ursache des etwa fünf Zentimeter großen Loches ist noch nicht klar. Das will der Stadtbauhof am Mittwoch oder Donnerstag feststellen. Für die Reparatur muss die Straße im Abschnitt des Steinweges bis Höhe Hausnummer 4 bis zum 26. Januar voll gesperrt werden. Die Physiotherapie und die Anlieger können über den Rahmenplatz die Straße An der Wasserkunst erreichen. Alle Anlieger werden um Berücksichtigung der Sperrung und um Verständnis gebeten. (SZ)

