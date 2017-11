Straßenbohrungen verschoben Die S182 in Rehefeld muss untersucht werden. Das klappt aber erst im nächsten Jahr.

Die nächsten Straßenbaumaßnahmen werfen ihre Schatten voraus. Eigentlich sollten noch in dieser Woche in Rehefeld auf der Talstraße Vorarbeiten für die weitere Sanierung der Staatsstraße S182 beginnen. Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr wollte Untersuchungen durchführen. „Die Bohrungen sind erforderlich, um aufgetretene Hangrutschungen auf ihre Ursachen hin zu untersuchen und somit eine technisch sinnvolle Sanierungsvariante zu finden“, erläuterte Behördensprecherin Isabel Siebert auf SZ-Nachfrage. Doch das Straßenbauamt musste die Baugrunderkundungen absagen, da die geplante Umleitung über den Donnerberg nicht zur Verfügung stehe. Der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) hatte bereits in der Stadtratssitzung am Montag vor einer Woche über die Absichten informiert und dazu seine Bedenken geäußert. Er wunderte sich, warum solche Maßnahmen im Gebirge nicht im Frühjahr oder Sommer durchgeführt werden. Der Wintereinbruch sollte ihm recht geben. Zudem hielt es das Rathaus für unmöglich, eine Umleitungsstrecke über den Donnerberg zur Verfügung zu stellen und unbegrenzten Verkehr darauf zu gestatten. Denn die Strecke führe über eine Brücke, deren Befahrbarkeit auf zehn Tonnen begrenzt sei. „Die Verantwortung für die Brücke hat die Stadt“, erläuterte Kirsten. Nunmehr sollen die Baugrunduntersuchungen im Mai kommenden Jahres „im Schatten der Straßenbaumaßnahme S182 westlich Altenberg, erster Bauabschnitt“ erfolgen, kündigt Isabel Siebert an. Die Umleitung führe dann über Schmiedeberg – B171 Frauenstein – S184 Neuhermsdorf. Die Anwohner zwischen der Straßenbaumaßnahme und dem Erkundungsfeld könnten dann über den Donnerberg fahren.

zur Startseite