Straßenbeleuchtung nur Provisorium

Eigentlich sollte in einigen Straßenzügen sowie in den Ortschaften Görnitz und Sitten im Moment die Erneuerung von Straßenbeleuchtung laufen. Den Auftrag dafür haben die Stadträte schon Anfang des Monats vergeben. Noch im November, so hieß es, sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, damit die Anwohner in der dunklen Jahreszeit nicht auf die abendliche und nächtliche Beleuchtung verzichten müssen.

Doch die Rechnung ist nicht aufgegangen. „Es gibt Lieferschwierigkeiten“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder den Stadträten, die im Technischen Ausschuss mitarbeiten, in deren Sitzung am Donnerstagabend. Daher verzögerten sich die Erneuerungen. „Noch vor Weihnachten werden die aber erledigt“, stellte Schröder in Aussicht.

Früher Licht bekommen die Anwohner an der Obermarktgasse. Die ist neu ausgebaut worden. Doch die Straßenbeleuchtung fehlt noch. Auch dort können die neuen Laternen nicht schnell genug beschafft werden. Daher kündigte die Stadtverwaltung an, dass Stadtelektriker Bernd Starke in der nächsten Woche zumindest in diesem innerstädtischen Bereich ein Provisorium einrichtet. (DA/sig)

