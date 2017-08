Straßenbaustelle bis Sommer 2018 Lange war um den Ausbau der Nickritzer Straße gerungen worden. Nun geht es endlich los.

Die Nickritzer Straße wird bald zur Baustelle. © Sebastian Schultz

Die Nickritzer Straße liegt nicht gerade im Stadtzentrum – ganz im Gegenteil. Dennoch startet dort jetzt eines der teuersten Straßenbauvorhaben der Stadt: Für rund anderthalb Millionen Euro wird das Unternehmen TS Bau jetzt den Abschnitt der Kreisstraße vom Abzweig Leipziger Straße bis zum Ende der Ortsdurchfahrt erneuern. So hat es der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen.

Während die in Regie des Landkreises laufenden Arbeiten für den Radweg schon begonnen haben, sollen die Straßenbauarbeiten am 4. September beginnen. Sie dauern laut Plan bis zum Ende Juni 2018. Dabei wird die Straße erneuert und das Abwasser gemacht. Die Versorger erneuern gleichzeitig die Leitungen für Trinkwasser, Gas und Strom – so dass die Fahrbahn nicht so bald wieder aufgebaggert werden muss. Möglich wurde das Projekt durch Fördergelder, für die die letzte Zusage erst im Juli eingegangen war. Mit der Bausumme von anderthalb Millionen Euro lag die Vergabe zwar 300 000 Euro über der veranschlagten Summe – die beiden anderen abgegebenen Gebote wären mit zwei und 2,7 Millionen Euro aber noch deutlich teurer gewesen.

Eine deutlich positive Nachricht gibt es gleichzeitig von der Kirchstraße: Dort ist der aktuelle Straßenbau eigentlich auch bis 2018 geplant. „Wenn es weiter so gut läuft, könnten wir – vorsichtig gesagt – womöglich sogar noch dieses Jahr fertig werden“, sagt Bauamtsleiterin Ina Nicolai.

zur Startseite