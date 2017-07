Straßenbauer kommen doch Der Kreis hatte den Straßenbau bei Grüngräbchen schon fast verschoben. Doch nun gerät Bewegung in die Sache.

© Symbolfoto: dpa

Der Landkreis Bautzen wird nun doch die Kreisstraße zwischen der Rhododendrongärtnerei und dem Ortseingangsschild von Grüngräbchen erneuern. „Aufgrund der Anhebung des Freistaates Sachsen für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Juni 2017 von 2,08 Millionen Euro auf das Vorjahresniveau von 2,77 Millionen Euro bei den Kreisstraßen im Landkreis Bautzen kann die Deckenbaumaßnahme nun doch ausgeführt werden“, sagt Kreissprecherin Frances Lein.

Das Vorhaben wollte der Kreis ursprünglich bereits in den Sommerferien angehen. Nun soll die Baumaßnahme am 25. September starten und bis zum 20. Oktober abgeschlossen werden. Das Landratsamt will den Asphalt abphräsen lassen, eine neue Asphaltschicht aufbringen, die Straßenränder wieder herstellen und die Gräben und Mulden profilieren. (SZ/pre)

