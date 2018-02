Straßenbaubeschluss fliegt von Tagesordnung Der Bürgermeister von Rosenthal-Bielatal entschuldigt sich für ein Versehen und strich gleich noch ein zweites Thema.

Die Straßenausbaubeitragssatzung hätte formal aufgehoben werden müssen. © André Schulze

Rosenthal-Bielatal. Das hatte für einige Aufregung in der Gemeinde Rosenthal-Bielatal gesorgt. Auf der Tagesordnung zum Gemeinderat am Dienstag stand eine Beschlussfassung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Straßen. In der Sitzung entschuldigte sich Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU) für diesen Fauxpas. Die Veröffentlichung sei ein Fehler gewesen. Eigentlich hätte es nicht um Erschließungsbeiträge gehen sollen, also wenn Straßen in Gebiete neu gebaut werden, wo es noch keine Straße gibt.

In Rede stehen in der Gemeinde jedoch die Beiträge, die Bürger zahlen müssten, wenn eine schon bestehende Straße ausgebaut wird. Diese Straßenausbaubeitragssatzung hätte formal aufgehoben werden sollen – falls sie denn gilt. „Da gibt es noch unterschiedliche Aussagen, ob sie noch gültig ist“, sagte der Bürgermeister.

Im Verlauf der Sitzung hat Gebhard Moritz noch einen zweiten Beschluss gestrichen, bei dem es um die Gästetaxe gehen sollte. Die Vorlage war aber offenbar nicht allen Räten zugegangen. (SZ/gk)

