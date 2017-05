Straßenbauamt reagiert auf Umleitungs-Chaos In Reichenbach stehen nun übersichtlichere Schilder. Ob es was nützt, wird sich zeigen.

Mehr Klarheit? Die Ausschilderung für die Umleitungen in Reichenbach sind erneuert worden. © Constanze Junghanß

Seit einigen Tagen ist die Beschilderung der Umleitungsstrecke durch Reichenbach übersichtlicher. Der Schilder-Wirrwarr hatte bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern zu Unmut geführt. Darüber berichtete die SZ. Nach der Veröffentlichung wurde auf die Kritik reagiert. Jetzt sind am Verkehrsdreieck vor dem Netto-Markt die Informationen überschaubarer für Auswärtige geworden.

Wer nach links abbiegt, kommt in Richtung Görlitz und Löbau weiter. Rechts führt die Umleitung über die S111 in Richtung Weißenberg und dann an der Reißaus-Kreuzung über die S 122 nach Niesky und zur Autobahnauffahrt. Ebenso ist nun ersichtlich, dass es rechter Hand momentan nicht über die Bundesstraße 6 in Richtung Löbau und Bautzen geht. Das liegt an den Bauarbeiten, die zurzeit und voraussichtlich noch zwei Wochen im Bereich der Weißenberger Kreuzung im Gange sind. Die B6 ist in Richtung Löbau und Bautzen unter anderem über die Löbauer Straße in Reichenbach (Alte B6) erreichbar. Allerdings gibt es an dieser Fahrbahn nirgendwo ein Straßennamenschild.

Die Beschilderung der Umleitungsstrecken ist im Auftrag des Landratsamtes durch die Straßenmeisterei erfolgt, sagt Kreissprecherin Marina Michel. Die Sanierung der B 6 in Regie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wird bis Ende August dauern. Der erste Teil zwischen der Weißenberger Kreuzung und der Einmündung nach Reichenbach in der Höhe von Oberreichenbach ist bald geschafft. Er soll voraussichtlich bis Ende Mai fertig sein. So lange bleiben die anderen drei Knotenpunkte nördlich von Reichenbach noch gesperrt. Die Deckschichten sind dort bereits aufgebracht worden.

Die Kreuzungen in Richtung Niesky, Mengelsdorf und Königshain sollen aber erst wieder freigegeben werden, wenn die Baustelle auf der B 6 in knapp zwei Wochen auf den Bereich zwischen Oberreichenbach und dem ehemaligen Motel vorrückt. Bis dahin muss der Landkreis die Kreisstraße nach Königshain fertig haben. Denn die soll dann die Umleitungsstrecke für Pkw zwischen Görlitz und Reichenbach in beiden Richtungen sein.

Im Reichenbacher Stadtrat sind die ständigen Änderungen bei den Abläufen erneut kritisiert worden. Stadtrat Uwe Thomas wies auch die Äußerungen aus dem Landratsamt zur Blitzeraktion auf der Weißenberger Straße zurück. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatte gegenüber Bürgern behauptet, im Auftrag der Stadt Reichenbach zu blitzen. Das Landratsamt als sein Auftraggeber dementierte diese Äußerungen gegenüber der SZ. Dadurch würden Stadt und Bürger als Lügner dastehen, so Uwe Thomas. (mit SZ/ag)

