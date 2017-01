Straßenbauamt muss Ersatz schaffen Auf Folberner Territorium werden derzeit Bäume für den Straßenbau gefällt. Denn Kalkreuth beginnt erst an der Paulsmühle.

Die Elsterwerdaer Firma Packroff fällt Kirsch- und Eichenbäume, die dem Straßenbau auf der S 91 nördlich von Kalkreuth im Wege stehen. © Anne Hübschmann

Die Elsterwerdaer Firma Packroff ist mit einem kleinen Bauzug angerückt: Er besteht aus einem Fällkran und einem Transporter mit Warnkreuz. Denn derzeit müssen an der Staatsstraße 91 nördlich von Kalkreuth Bäume gefällt werden. „Es sind aber keine 100, wie das Straßenbauamt gestern mitteilte“, schmunzelt ein Packroff-Mitarbeiter. Die Elsterwerdaer sägen nur einzelne Wildkirschen und Eichen rechts der Straße ab, bis sie weiterfahren.

Das alles spielt sich eher auf Folberner und damit auf städtischer Flur ab, als auf Kalkreuther. Denn der Ort beginnt erst an der Paulsmühle. „Bis 1945 gehörte die Paulsmühle selbst noch zu Folbern“, erinnert sich Heimatforscher Karl-Heinz Rutsch. Deshalb ist die geplante Begradigung der Diskokurve im Verlauf der Staatsstraße schon vor sieben Jahren besonders in Großenhain diskutiert worden.

2008 gab es in der langgestreckten Kurve noch 21 Unfälle, dann wurde die Straße aufgeraut; ein Jahr später waren es nur noch neun Unfälle. 2010 kamen die metallenen Schutzplanken – doch der Ausbau war bereits beschlossene Sache. Der Stadtrat stimmte im selben Jahr dem Planfeststellungsverfahren zu, Baurecht für den Ausbau der S 91 kam dann 2015. Da wurde für den rund 2,8 Kilometer langen Ausbauabschnitt auch Folgendes festgelegt:

Was sagt der Plan zur Einmündung zum Reiherhof und nach Quersa?

Neben der Staatsstraße werden die Einmündungen nach Rostig, zum Reiherhof, nach Quersa und die Verbindung zur B 98 gemäß der aktuellen Richtlinien umgebaut und an die S 91 angebunden. Die einmündenden Zufahrten zur Kläranlage und zur Trafostation und Feldwege werden an die erneuerte Straße angepasst. Das Vorhaben umfasst auch den Abriss und Neubau der Brücken über die Große Röder (folgt noch) und den Dobrabach (im Bau). Parallel zum Gewässer werden Fischotterbankette angelegt. In Bezug auf den Dobrabach erfolgt die Errichtung einer einstreifigen Behelfsumfahrung im Gehweg.

Wo wird ein straßenbegleitender Radweg neu angelegt?

Der kurze Abschnitt des straßenbegleitenden Radweges setzt die Trasse fort, die von Kalkreuth zur Paulsmühle führt und setzt sich in Richtung Rostig bis Folbern als bereits nutzbare Verbindung fort. Er kreuzt die Staatsstraße hinter der Dobrabachbrücke und endet an der Straße Am Löwen. Ein vollständiger straßenbegleitender Radweg Folbern-Kalkreuth, wie von der Stadt gefordert, wurde nicht berücksichtigt.

Gibt es Ersatzpflanzungen für die jetzt gefällten Bäume?

Zur Kompensation der durch den Ausbau der S 91 bedingten Eingriffe in Natur und Landschaft – so das jetzige Fällen von Bäumen – sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Dazu gehören Baumpflanzungen entlang der S 91, die Errichtung von vier Amphibiendurchlässen mit Leiteinrichtungen sowie die Entsiegelung nicht mehr benötigter Verkehrsflächen. Bei den neuen Straßenbäumen sollen heimische Laubgehölze genutzt werden. Auch neue Wiesenuntersaat ist vorgeschrieben. Die großkronigen Bäume sollen eine optische Schutzbarriere für gefährdete Weißstorchpopulationen schaffen.

Wird fremdes Grundeigentum durch den Bau in Anspruch genommen?

Durch die abschnittsweise Neutrassierung ergeben sich Flächenverluste, vor allem landwirtschaftlich genutzter Flächen. Es wird privates Grundeigentum in Anspruch genommen. Vor allem werden Flurstücke der Gemarkung Folbern beansprucht: knapp 120 m². Allerdings ist die S 91 eine wichtige Verbindungsstraße sowie Zubringer zur Autobahn A 13 bzw. B 98.

