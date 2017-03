Straßenbau wird für Gemeinde teurer

Herwigsdorf. Die Instandsetzung der Verbindungsstraße im Rosenbacher Ortsteil Herwigsdorf verschlingt mehr Geld als gedacht. Insgesamt kostet der Neubau der Fahrbahn 85. 000 Euro. Rosenbach sollte sich mit 17 000 Euro an dem Projekt beteiligen. Nun sind die Kosten auf 25 500 Euro angewachsen. Den Grund dafür nennt Bürgermeister Roland Höhne (CDU): „Der Landkreis hat die Straße nach einer Prüfung als „verkehrsunwichtig“ eingestuft“, sagt er. Deswegen sei der ursprünglich angedachte Fördersatz von 80 Prozent auf 70 Prozent reduziert worden, so Höhne. Diesen Mehrausgaben hat der Gemeinderat jüngst zugestimmt. Die endgültige Bewilligung der Fördergelder in Höhe von 59 500 Euro steht aber noch aus.

Die rund 430 Meter lange Betonstraße soll verbreitert und mit neuen Straßenbanketten ausgestattet werden. Die alten Betonplatten der aktuellen Fahrbahn werden im Zuge der Instandsetzung zertrümmert und in den neuen Straßengrund eingepflegt. Genutzt wird die Fahrbahn vor allem von Landwirten. (SZ/ms)

zur Startseite