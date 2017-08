Straßenbau wird fortgesetzt Ab Montag ist die Hauptstraße in Leutersdorf wieder voll gesperrt. Gearbeitet wird bis Dezember.

© dpa

Im August 2016 hatten die Arbeiten an der Staatsstraße 142 in Leutersdorf begonnen. Gemeinsam mit der Gemeinde wird ein Regenwasserkanal erneuert, ein Fußweg neu angebaut und die Deckschicht der Straße saniert, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Arbeiten erfolgen in diesem Jahr im Abschnitt Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße bis Am Oberen Dorfteich auf insgesamt rund 600 Metern. Der erste Abschnitt von der Kellerstraße bis zum Uferweg wurde bereits vor den Sommerferien fertiggestellt. Ab 7. August werden die Arbeiten fortgesetzt. Der Abschnitt vom Edeka-Markt bis „Am oberen Teich“ ist ab Montag dafür voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Neueibau–Eibau–Oderwitz–Leutersdorf (Gegenrichtung analog). Für Anlieger ist zusätzlich eine innerörtliche Umleitung beschildert über „Zur Heinrichshöhe–Siedlungsweg–Friedensstraße. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember dauern. Die Baukosten für den Freistaat Sachsen betragen rund 290 000 Euro. (SZ)

