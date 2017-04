Straßenbau verzögert sich Es gibt ein Problem rund um die Bauarbeiten in der Lawalder Siedlung Streitfeld. Es fehlt Geld.

Im Örtchen Streitfeld wird seit März vergangenen Jahres gebaut. Was bisher noch gefehlt hat, wird dabei realisiert: der Anschluss Streitfelder Grundstücke an das zentrale Abwassernetz. Obendrein soll auch noch eine Straße neu gebaut werden. Der Abwasseranschluss ist in vollem Gange. Eine neue Pumpstation steht bereits. Nur in Sachen Straßenbau hapert es noch. Das wird es auch noch eine Weile tun, sollte sich nicht kurzfristig etwas zum Positiven ändern. Derzeit fehlt nämlich noch das Geld, damit die Fahrbahn instand gesetzt werden kann. Das teilte Lawaldes Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos) mit. Der Bau könne erst starten, wenn die dafür notwendigen Fördermittel bewilligt sind, so die Bürgermeisterin. Bis jetzt sei in der Hinsicht aber noch nichts passiert. Dabei hätte das Geld eigentlich schon längst bereitstehen sollen. Denn der Gemeinde wurden die Fördermittel schon für das Jahr 2016 zugesagt. Eingegangen ist nichts. Die Bürgermeisterin ist bestrebt, die Sache zu klären. Sie habe schon mehrere Institutionen angeschrieben, so Frau Kneschke.

