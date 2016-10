Straßenbau verzögert sich In Rathmannsdorf wird vorerst nicht an der Pestalozzistraße gebaut. Es gibt einen anderen Plan.

Statt an der Pestalozzistraße wird dieses Jahr noch am Sportplatzweg in Rathmannsdorf-Höhe gebaut. „Der wird so schnell nicht als Umleitungsstrecke gebraucht“, sagte Bürgermeister Uwe Thiele (CDU) am Donnerstag im Gemeinderat. Das wäre der Fall gewesen, wenn die Kanalbauarbeiten an der Pestalozzistraße planmäßig begonnen hätten. Die Versorgungsunternehmen wollten dort die Gas- und Trinkwasserleitungen bauen, was Verkehrsbehinderungen nach sich zieht. Auf die Ausschreibung der Arbeiten gab es aber kein Angebot. Weitere Anfragen bei Firmen brachte nur ein Ergebnis, das jedoch 70 Prozent über den geschätzten Kosten lag, erklärt der Bürgermeister. Deshalb wurde die Ausschreibung aufgehoben. Die Leitungen werden dieses Jahr nicht mehr gebaut.

Stattdessen lässt die Gemeinde jetzt den Sportplatzweg reparieren und in der Kurve verbreitern. Zudem haben die Gemeinderäte entschieden, den Sportplatzweg, der für Fahrzeuge bis 30 Tonnen ausgelegt ist, als Gemeindestraße zu widmen. Der Winterdienst verbessert sich dadurch aber nicht. Auf der Betonstraße darf nicht gesalzt, nur geschoben werden. (SZ/gk)

